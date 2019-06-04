ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Будьте осторожны!" Украинцев предупредили о новой афере с банкоматами

2.1тЧитать материал на украинском

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов.

"Будьте осторожны при снятии наличных из банкоматов. Банкомат считает и выдает деньги, но из-за фальшь-панели – средства просто не попадают к владельцу", – пишет Telegram-канал "Киев оперативный".

В частности, пока человек уходит или звонит в банк, преступники спокойно подходят, снимают накладку и забирают деньги.

Новости
В Украину пришла новая афера: воруют номера, соцсети и счета
В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов

Telegram-канал "Киев оперативный"

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов

Telegram-канал "Киев оперативный"

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов

Telegram-канал "Киев оперативный"

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов

Telegram-канал "Киев оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью сообщений на мобильный, где говорится о "победе" в фейковых конкурсах.

В качестве призов аферисты предлагают украинцам крупные денежные суммы и автомобили.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "мошенничество в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
мошенничество в Киеве
Место
УкраинаКиев
Теги
аферамошенники
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения