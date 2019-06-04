"Будьте осторожны!" Украинцев предупредили о новой афере с банкоматами

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов.

"Будьте осторожны при снятии наличных из банкоматов. Банкомат считает и выдает деньги, но из-за фальшь-панели – средства просто не попадают к владельцу", – пишет Telegram-канал "Киев оперативный".

В частности, пока человек уходит или звонит в банк, преступники спокойно подходят, снимают накладку и забирают деньги.

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов Telegram-канал "Киев оперативный"

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов Telegram-канал "Киев оперативный"

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов Telegram-канал "Киев оперативный"

В Киеве мошенники придумали новую аферу при снятии наличных из банкоматов Telegram-канал "Киев оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью сообщений на мобильный, где говорится о "победе" в фейковых конкурсах.

В качестве призов аферисты предлагают украинцам крупные денежные суммы и автомобили.

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