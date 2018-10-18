''Будет сложно'': озвучены риски нового госбюджета Украины

В проекте государственного бюджета на 2019 год заложена инфляция на уровне 7,4%. Но после повышения, по требованию МВФ, в Украине цены на газ, такой показатель удержать будет очень сложно.

Об этом в Верховной Раде заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя заключение относительно законопроекта о госбюджете на 2019 год, передает Depo.ua.

"В условиях роста цены на газ сложно будет удержать инфляцию, которая заложена правительством на уровне 7,4%. При таких условиях увеличение доходов госбюджета, по сравнению с утвержденным на 2018 год объемом, предусмотрено, прежде всего, за счет роста цен импорта и девальвации. При этом, без учета ценового фактора, доходы госбюджета 2019 года уменьшатся на 0,8%", - добавил чиновник.

По его словам, в 2017 году замедляется рост реальных доходов населения, происходит стагнация в отраслях, производящих продукцию потребительского спроса и уменьшаются иностранные инвестиции.

"Законопроект основывается на показателе роста реального ВВП до 3%. Во-первых, это меньше, чем рост мировой экономики, таким образом будет углубляться отставание Украины от мира. Во-вторых, такого роста предполагается достичь за счет внутреннего потребительского инвестиционного спроса, однако это не подкрепляется реалиями сегодняшнего дня", - пояснил он.

По его словам, Счетная палата проанализировала расчеты Минфина относительно крупнейших бюджетообразующих предприятий и выявила высокие риски непоступления в запланированных объемах отдельных доходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Верховная Рада в первом чтении приняла проект Государственного бюджета Украины на 2019 год. За соответствующий законопроект в целом проголосовали 240 народных депутатов.

Ранее стало известно, что подорожание стоимости газа в Украине, которое было запланировано на 18 октября, откладывается из-за продления действия специальных обязательств для "Нафтогаза Украины".

В случае, если стоимость газа в Украине повысили бы согласно импортному паритету, один кубометр мог подорожать с 6,9 до более 11 грн.