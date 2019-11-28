"Я был лицензия №1": Бродский рассказал, как устанавливал в Украине курс валют

Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский рассказал, как в 90-х устанавливал рыночный курс валюты в стране.

Воспоминаниями он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я сидел на диване с телефоном, мне звонили и докладывали. А у меня было 500 обменных пунктов. Ни у кого больше. Я был лицензия №1, банки не меняли. Я устанавливал курс валюты в стране. Потому что Национальный банк – фиксированный курс и "До свидания". А рыночный я устанавливал. Верьте – не верьте, но на протяжении 5-6 лет его устанавливал я, сидя на диване", – отметил Бродский.

Бродский рассказал, как устанавливал в Украине курс валют ФБУ

"Мы вводили в 96-м гривну и я честно держал курс две недели. Потерял кучу денег для того, чтобы государство нормально вело курс", – вспомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский разгромил "лифтеров" из команды президента Владимира Зеленского.

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