Brexit ударил по доллару: американская валюта упала

Доллар снизился к корзине основных валют в пятницу, 22 марта, после согласия Европейского Союза об отсрочке Brexit.
В частности, индекс доллара к валютной корзине снизился на 0,2% до 96,29, передает "Сегодня".
Одновременно с этим соответствующе решение европейских лидеров положительно повлияло на курс фунта стерлингов, который прибавил 0,3% и вырос до 1,31 доллара. Днем ранее он опустился до отметки 1,3 доллара.
Американская валюта торговалась без резких колебаний к иене на уровне 110,80. Евро прибавил 0,04% до 1,14 доллара после снижения примерно на 0,3% на предыдущей сессии.
Банк Англии оставил ставки без изменений, отметив, что большинство компаний чувствуют себя максимально готовыми к выходу Великобритании из ЕС без сделки. При этом ЦБ признал, что Brexit ударит по росту экономики и рабочим местам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit).
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что короткая отсрочка даты Brexit возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока.
15 января 2019 года парламент в первый раз отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта парламентарии вновь отклонили план выхода, предложенный премьер-министром.
13 марта Парламент Великобритании проголосовал против выхода из Европейского Союза без заключения сделки.
21 марта лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли официальное решение касательно переноса срока выхода Великобритании из объединения.
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