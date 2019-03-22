Brexit ударил по доллару: американская валюта упала

Доллар снизился к корзине основных валют в пятницу, 22 марта, после согласия Европейского Союза об отсрочке Brexit.

В частности, индекс доллара к валютной корзине снизился на 0,2% до 96,29, передает "Сегодня".

Одновременно с этим соответствующе решение европейских лидеров положительно повлияло на курс фунта стерлингов, который прибавил 0,3% и вырос до 1,31 доллара. Днем ранее он опустился до отметки 1,3 доллара.

Американская валюта торговалась без резких колебаний к иене на уровне 110,80. Евро прибавил 0,04% до 1,14 доллара после снижения примерно на 0,3% на предыдущей сессии.

Банк Англии оставил ставки без изменений, отметив, что большинство компаний чувствуют себя максимально готовыми к выходу Великобритании из ЕС без сделки. При этом ЦБ признал, что Brexit ударит по росту экономики и рабочим местам.

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