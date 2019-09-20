"Бредни показывают": Коломойский ответил на обвинения о выводе $5 млрд из ПриватБанка

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал надуманной историей обвинения о выводе $5 миллиардов из ПриватБанка.

"Я считаю, что это надуманная вообще вся история. И то, что сейчас они рассказывают по 5 миллиардов или 6. Я уже где-то слышал и 470 миллиардов долларов", – сообщил он в интервью the page.

"Все эти бредни показывают, что люди не знают, что теперь им делать, и они пытаются защититься от своих предыдущих неправильных дел, я думаю, преступных. Но я не хочу делать никакие ярлыки. Есть суд, есть следствие, пусть они дадут правовую оценку", – добавил бизнесмен.

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Коломойский также резко раскритиковал иностранных экспертов, обвинивших его в выводе средств из украинского банка. В частности, об этом говорил член Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Мы можем спросить, а чего они сюда явились. Я готов к открытой дискуссии. И где Аслунд получает деньги, где он подкармливается, с чьих слов он это поет. Кто ему платит деньги, кто является основными спонсорами Atlantic Council", – заявил бизнесмен.

"Давайте я под запись скажу, что Аслунд – это проститутка, которая берет деньги у других олигархов... И с его слов, его менеджеров и шавок поет тут песни. Вот это можете ему передать. Так он не просто проститутка, он еще политическая проститутка", – резюмировал Коломойский.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал надуманной историей обвинения о выводе $5 млрд из ПриватБанка

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21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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