Брал миллионы: чиновник Львовского горсовета погорел на крупной взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили директора одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник организовал схему фиктивных поставок извести, которая должна была использоваться для стабильного функционирования станции очистки фильтрата Грибовичской свалки.

"По замыслу злоумышленника планировалось использование только трети предполагаемого количества извести и получения руководителем КП неправомерной выгоды в размере 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар", - сообщили в ведомстве.

ssu.gov.ua

Также директор КП должен был получать "откат" с каждого поставленного килограмма извести.

Злоумышленник требовал у местного предпринимателя 4,7 млн грн за признание его победителем открытых торгов и заключения с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией документации о якобы поставленной продукции.

ssu.gov.ua

"Правоохранители задержали директора на рабочем месте при получении части взятки в сумме более 400 тыс. гривен", - отметили в СБУ.

ssu.gov.ua

Сейчас глава одного из коммунальных предприятий Львовского горсовета находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему подозрения по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) и избрании меры пресечения. Проверяется причастность других чиновников Львовского горсовета к схеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 марта, заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержали с поличным во время получения взятки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!