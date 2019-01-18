Борьба с коррупционерами: в бюджет Украины поступило ничтожно мало средств

За весь 2018 год по решению суда у коррупционеров конфисковали в бюджет 140,6 тыс. гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет $5 тыс.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы, передает "Украинская правда". Деньги получили по бюджетной статье, которая включает как конфискованные непосредственно средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

Всего к концу 2018 года правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 млрд гривен, конфискованных у коррупционеров. Их должны были потратить на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

pravda.com.ua

"Данная статья конфискации имущества у коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича", – объясняет Каневский.

"В бюджете на 2019 год такая статья исчезла. Это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента", – отмечает он.

Вместе с тем, за другие преступления, не связанные с коррупцией, за год конфисковали более 78 млн гривен. От реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 млн гривен, от по материалам всех правоохранительных органов – 3,8 млн гривен.

Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали почти на 37,6 млн гривен, а по материалам правоохранительных органов – 23,6 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ за последний год имеет много побед по борьбе с коррупцией – в судах довели виновность коррупционеров и вынесли им реальные приговоры.

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