Больше 55 млрд: украинцы резко увеличили долги за коммуналку

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

В целом за отчетный месяц украинцы уплатили за коммуналку 7,4 млрд грн, что составило 48,5% начисленной за этот месяц суммы. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За снабжение электроэнергией было уплачено 3,2 млрд грн – 115,6% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов.

Наиболее высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг зафиксирован в Черновицкой (71,9% суммы начислений), Закарпатской (67%) и Волынской (64,7%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Луганской, Сумской и Полтавской областях (36-42% суммы начислений).

Средние начисления за коммуналку в стране на одного человека составили 2044 грн.

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальна комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввела гарантированы стандарты качества услуг по электроснабжению и компенсации потребителям за их несоблюдение.

Порядок предоставления компенсации утвержден постановлением №375, он вступил в силу 24 октября 2018 года.

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