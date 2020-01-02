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2 января • обновлено в 13:26
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Больше 55 млрд: украинцы резко увеличили долги за коммуналку

1.3т
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В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн.

В целом за отчетный месяц украинцы уплатили за коммуналку 7,4 млрд грн, что составило 48,5% начисленной за этот месяц суммы. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За снабжение электроэнергией было уплачено 3,2 млрд грн – 115,6% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов.

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Наиболее высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг зафиксирован в Черновицкой (71,9% суммы начислений), Закарпатской (67%) и Волынской (64,7%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Луганской, Сумской и Полтавской областях (36-42% суммы начислений).

Средние начисления за коммуналку в стране на одного человека составили 2044 грн.

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по итогам ноября увеличилась на 16,4% – до 55,1 млрд грн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальна комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввела гарантированы стандарты качества услуг по электроснабжению и компенсации потребителям за их несоблюдение.

Порядок предоставления компенсации утвержден постановлением №375, он вступил в силу 24 октября 2018 года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
ЖКХ
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Нет денег .... Государство которое не думает о стариках предреченр на погибель как государство ..... Пенсионная реформа - фуфло В этой стране должна быть первая банковская реформа ...потом пенсионная
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Pavlov Pavel, не зря пирожки на майдане раздавал штатовский посол )))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Дикинис Марина, О каком государстве речь? Если об Украине, то это сейчас колония, полностью управляемая и разграбляемая западом.
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