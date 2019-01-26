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МирСпорт

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Более $170 млрд: в разведке сказали, как санкции ударили по России

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Российский бюджет потерял 173 миллиарда долларов за четыре года из-за международных санкций.

Об этом заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок в интервью "Укринформу", отметив, что такие данные были получены в результате внутренних подсчетов российского правительства, которые они не афишируют.

"Также за последние четыре года международные санкции, которые Путин называет "смехотворными", лишили российский бюджет 173 млрд долларов. Не знаю, насколько "смехотворна" эта сумма для Путина, но, убежден, для рядового россиянина это огромные деньги", — сказал он.

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Божок отметил, что для властей РФ единственный способ "поддерживать авторитет" заключается в участии в военных операциях за рубежом, однако даже такие методы уже теряют свой эффект.

"После аннексии Крыма к русской общественности приходит отрезвление. Рядовые граждане понимают, что Крым — дорогое удовольствие, которое ранее удерживали украинские налогоплательщики. Крым не прибыльный", — добавил он.

Егор Божок

Егор Божок

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Cовет министров иностранных дел Eвросоюза одобрил введение новых санкций против России. Уже стало известно, кто попадет под их удар.

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Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персона
Егор Божок
Место
Россия
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Значит "унутренние подсчеты" не афишируют, но какой то божок о них узнал, вынюхал подлец! Каструли, вам не кажется что вас держит за идиотов не только весьмирснами?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Интересно, где откапали этого Егор Божок ? 173 миллиарда не пришло инвестиций, а те кто не вложил гроши, потеряли прибыль ! Хотя это эмалированным европейским кастрюлькам не понять )
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Для мокшании - это капля в море. Но лиха беда - начало! Поезд в изгой пошёл . Его не остановить.
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