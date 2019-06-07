Бойко и Медведчук снова поехали в Россию на газовые переговоры: все подробности

Украинские политики и лидеры партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Трансляцию встречи вел 112 канал. Отмечается, что Миллер на встрече подтвердил готовность предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины.

Бойко уточнил, что новая цена такого газа будет на 25% дешевле чем та, по которой сейчас он покупается для Украины по реверсу. "И это подтвердил руководитель "Газпрома", - сказал он.

Миллер в то же время сказал, что российская сторона готова продолжать переговоры с представителями "Оппозиционной платформы "За жизнь" о дальнейшей цене на газ для Украины.

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В свою очередь, Медведчук добавил, что якобы обоснованная цена на газ для украинцев должна составлять 4 тыс. грн за 1000 кубометров.

Встреча в Санкт-Петербурге по газу скриншот

Встреча в Санкт-Петербурге по газу скриншот

Встреча в Санкт-Петербурге по газу скриншот

Встреча в Санкт-Петербурге по газу скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые на газовые переговоры в Москву Медведчук и Бойко поехали 22 марта. Там кум Путина заявил, что Украина должна сохранить транзит газа путём создания газотранспортного консорциума с Россией.

При этом тогда глава "Газпрома" заявил, что готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину.

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