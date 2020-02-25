Эпидемия коронавируса привела к падению индексов на фондовых биржах из-за чего состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $140 млрд долларов.

Больше всех потеряли гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Владелец Zara Амансио Ортега лишился $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а сооснователь Google Ларри Пейдж – $2,7 млрд.

В частности, понедельник, 24 февраля, стал для фондовых рынков мира самым плохим днем за последние 4 года.

Stoxx Europe 600 упал на 3,56%, итальянский FTSE Mib – на 4,5%, британский FTSE 100 – на 3,34%, немецкий Dax – на 4,01%, французский CAC 40 – на 5,03%.

Гонконгский Hang Seng упал на 1,79%, японский Nikkei – на 0,39%, шанхайский Shanghai Composite – на 0,24%, южнокорейский Kospi – на 3,5%.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 3,56%, S&P 500 – на 3,35%, NASDAQ – на 3,71%.

Эпидемия коронавируса привела к падению индексов на фондовых биржах

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

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