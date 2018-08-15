Блокада в действии: Россия отрезала Крым от всемирной платежной системы

В аннексированном Россией Крыму полностью прекратили выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa.

Последняя кредитная организация АО "Генбанк", поддерживавшая системы, отказалась от их обслуживания, передает Reuters.

"Если вы еще не получили новую карту „Мир“, то необходимо в срок до 14 августа 2018 года получить ее в офисе АО „Генбанк“, где вам ранее выдавалась карта платежной системы Visa Int. или MasterCard", — сообщила пресс-служба учреждения.

Отмечается, что замены карт будут бесплатными. Платежная система „Мир“ разработана в России и якобы не зависит от других платежных систем.

При этом, как отмечает ВВС, на самом деле, расплатиться этими картами за рубежом будет нельзя, поскольку "Генбанк" находится под санкциями США и ЕС.

Сотрудница колл-центра "Генбанка" рассказала агентству, что решение о прекращении работы с Visa и MasterCard приняли в связи с введенными за аннексию Крыма в 2014 году санкциями в отношении российских банков. До 2017 года кроме Генбанка карты Visa и MasterCard выпускал только банк "Рублев". Однако Центробанк России отозвал у него лицензию в июне этого года.

"Мы всегда предупреждали: карту какой платежной системы ты бы не оформил, ее действие все равно будет ограничено. Ни Visa, ни MasterCard, выпущенные в Генбанке, не будут работать вне территории России. По этой же причине этими картами ты не сможешь оплатить покупку на eBay или Amazon. В то же время в российских интернет-магазинах Visa, MasterCard и карты системы "Мир" работают замечательно. AliExpress наши карты принимают", - пояснил собеседник издания в "Генбанке".

Как сообщал OBOZREVATEL, Visa и MasterCard сообщили о сворачивании работы в Крыму в декабре 2014 года после введения американских санкций, запрещающих американским компаниям предоставлять услуги на оккупированной территории полуострова.

1 апреля 2015 года в России и на территории аннексированного Крыма заработала национальная система платежных карт, которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки платежей по пластиковым картам. И международные системы, желающие работать в РФ, должны были обрабатывать платежи внутри России, в то время как раньше информация о транзакции обрабатывалась в процессинговом центре за пределами страны.

Это позволило жителям Крыма продолжать пользоваться картами Visa и MasterCard, которые выпущены российскими банками.