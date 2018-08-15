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МирСпорт

Блокада в действии: Россия отрезала Крым от всемирной платежной системы

32.1тЧитать новость на украинском

В аннексированном Россией Крыму полностью прекратили выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa.

Последняя кредитная организация АО "Генбанк", поддерживавшая системы, отказалась от их обслуживания, передает Reuters.

"Если вы еще не получили новую карту „Мир“, то необходимо в срок до 14 августа 2018 года получить ее в офисе АО „Генбанк“, где вам ранее выдавалась карта платежной системы Visa Int. или MasterCard", — сообщила пресс-служба учреждения.

Отмечается, что замены карт будут бесплатными. Платежная система „Мир“ разработана в России и якобы не зависит от других платежных систем.

При этом, как отмечает ВВС, на самом деле, расплатиться этими картами за рубежом будет нельзя, поскольку "Генбанк" находится под санкциями США и ЕС.

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Сотрудница колл-центра "Генбанка" рассказала агентству, что решение о прекращении работы с Visa и MasterCard приняли в связи с введенными за аннексию Крыма в 2014 году санкциями в отношении российских банков. До 2017 года кроме Генбанка карты Visa и MasterCard выпускал только банк "Рублев". Однако Центробанк России отозвал у него лицензию в июне этого года.

"Мы всегда предупреждали: карту какой платежной системы ты бы не оформил, ее действие все равно будет ограничено. Ни Visa, ни MasterCard, выпущенные в Генбанке, не будут работать вне территории России. По этой же причине этими картами ты не сможешь оплатить покупку на eBay или Amazon. В то же время в российских интернет-магазинах Visa, MasterCard и карты системы "Мир" работают замечательно. AliExpress наши карты принимают", - пояснил собеседник издания в "Генбанке".

Как сообщал OBOZREVATEL, Visa и MasterCard сообщили о сворачивании работы в Крыму в декабре 2014 года после введения американских санкций, запрещающих американским компаниям предоставлять услуги на оккупированной территории полуострова.

1 апреля 2015 года в России и на территории аннексированного Крыма заработала национальная система платежных карт, которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки платежей по пластиковым картам. И международные системы, желающие работать в РФ, должны были обрабатывать платежи внутри России, в то время как раньше информация о транзакции обрабатывалась в процессинговом центре за пределами страны.

Это позволило жителям Крыма продолжать пользоваться картами Visa и MasterCard, которые выпущены российскими банками.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
КрымбанкVISAРоссия
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Mazur Igor
Mazur Igor
Русня! Ваш президент Путин - вонючий педофил. Мальчикам животики лижет. Видео на ютубе. Это забавнее чем Крым.
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rauschensky felix
rauschensky felix
Mazur Igor, да пох...главное что он чушкарей ебет.
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rauschensky felix
rauschensky felix
в ближайшие месяце в российских аэропортах, куда садятся международные суда сделают возможность для нерезидентов в течении нескольких минут выпустить карту "мир" и перевести на нее деньги. это дает возможность путешествовать по всей россии в том числе и в крыму. какелы не понимают зачем был сделан этот шаг, так как по своей природной тупости не могут расчитать на 2-3 шага вперед. а будет вот что: любой приезжающий в россию иностранец сможет БЕСПЛАТНО заказать себе эту карту и путешествовать в крыму без пачек наличности. так как виза и мастер иностранных банков в крыму не обслуживаются.
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Всё работает! Хватит брехать! Пишу из Крыма, отвечаю за свои слова. Не везде, не в каждом магазине есть терминалы по оплате картой, но где они есть (более половины торговых точек) принимают практически все карты, и тем более карты Сбербанка РФ.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
СвоЙский МакСим, Так и пусть себе в Крыму работает, а чем ты в Гейропе или США рассчитываться будешь?
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