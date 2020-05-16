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16 мая • обновлено в 16:54
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Бизнесмен Чичваркин рассказал, как лечился от коронавируса

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Российский бизнесмен, сооснователь и бывший владелец "Евросети" бизнесмен Евгений Чичваркин переболел коронавирусом.

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Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав результаты теста.

В комментариях Чичваркин рассказал о том, как протекала его болезнь. "Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый (вирус). Потом пропало обоняние, через десять дней начало возвращаться", — написал он.

Чичваркин переболел коронавирусом

Чичваркин переболел коронавирусом

По словам Чичваркина, он переболел коронавирусом в легкой форме еще полтора месяца назад. "Перенес на ногах, бокс, велик, вино", — заявил он, добавив, что лечился "витаминчиками и старым добрым пенициллином". Дети бизнесмена, по его словам, не заразились.

Чичваркин с конца 2008 года живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.

Как сообщал OBOZREVATEL, одышка является самым серьезным симптомом тяжелой формы коронавирусной пневмонии. При ее наличии больного необходимо срочно госпитализировать.

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Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Чичваркин
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