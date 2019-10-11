Биткоин стремительно рухнул и обвалил криптовалютный рынок

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 11 октября, упала на 2,4%, до отметки 8 380 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 2,6-4,3%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 2,6%, до 186,6 доллара; Ripple – на 2,8%, до 0,26 доллара; Bitcoin Саsh – на 4,3%, до 226,1 доллара; Litecoin – на 3,5%, до 56,7 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 150,7 млрд долларов, Ethereum – до 20,1 млрд долларов, Ripple – до 11,6 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд долларов, а Litecoin – до 3,5 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 150 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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