Биткоин пробьет новое "дно": аналитики Bloomberg

Курс биткоина в 2019 году достигнет минимальной за свою историю отметки.

Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает издание Bloomberg. "Все основные показатели указывают на то, что рынок сейчас перепродан, возможно, сильнее всего за всю историю биткоина. В следующем году биткоин сформирует новый уровень, который будет ниже текущих цен", – отметил нью-йоркский аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

Сейчас биткоин и остальные криптовалюты после падения демонстрируют рост, однако через некоторое время снова может начаться понижение курса.

Курс биткоина pixabay.com

Крипто-трейдеры могут найти поддержку в решении Binance, одной из крупнейших бирж мира, открыть в 2019 году 10 криптовалютных торговых платформ, несмотря на распродажу в этом году виртуальных валют. "Ни один из наших планов не изменился", – заявил основатель и генеральный директор Чжао Чанпэн в интервью Bloomberg TV. "Мы очень агрессивно продвигаемся вперед", – сказал Чжао.

Напомним, ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в 4,5 тысячи долларов. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще более 1 тысячи долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.