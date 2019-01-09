Биткоин подорожал: рынок криптовалют отреагировал ростом

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 9 января, выросла на 0,9%, до 4053 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 1-1,8%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ripple поднялся на 1,7%, до 0,36 доллара; Ethereum – на 1,6%, до 152,3 доллара; EOS – на 1,8%, до 2,8 доллара, а Bitcoin Саsh – на 1%, до 161,3 доллара.

В итоге капитализация биткоина выросла до 70,8 млрд долларов, Ripple – до 15,1 млрд долларов, Ethereum – до 15,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 2,8 млрд долларов, а EOS – до 2,5 млрд долларов.

Курс биткоина CoinMarketCap

Напомним, что бывший экономист Международного валютного фонда Марк Доу закрыл свою короткую позицию по биткоину, открытую год назад, когда криптовалюта достигла исторического максимума в 20 тысяч долларов. Тогда он отмечал, что криптовалюта будет непрерывно дешеветь из-за высокой волатильности и других проблем.

Эксперт отметил, что уже два раза извлекал прибыль из своей короткой позиции, но сейчас решил закрыть ее окончательно. Он не уточнил, связано ли это с ожиданием нового роста стоимости криптовалюты.

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 500 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.