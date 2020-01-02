Биткоин начал 2020 год с обвала

Среднерыночная стоимость биткоина в четверг, 2 января, упала на 0,7% до отметки 7 168 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 0,8-1,8%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 1,1%, до 130,3 доллара; Ripple – на 0,9%, до 0,19 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,8%, до 203,1; Litecoin – на 0,5%, до 41,9 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 130,1 млрд долларов, Ethereum – до 14,1 млрд долларов, Ripple – до 8,3 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 3,7 млрд долларов, а Litecoin – до 2,6 млрд долларов.

Капитализация самой популярной криптовалюты упала до 130,1 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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