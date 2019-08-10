Биткоин достигнет $250 тысяч: инвестор предрек колоссальный рост криптовалюты

Венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году.

Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.

В то же время Дрейпер признал, что консолидация биткоина проходила дольше, чем ожидалось.

В связи с этим он ухудшил свой прогноз по росту криптовалюты, изменив сроки с 2022 до 2023 года.

"Я думал, что к текущему моменту у биткоина будет множество конкурентов, которые смогут подтвердить свою актуальность, но вместо этого люди выбрали первую криптовалюту из-за ее децентрализации", – резюмировал венчурный инвестор.

Напомним, курс биткоина конец рабочей недели завершил падением до $11800.

Стоимость главной цифровой "монеты" за сутки снизилась на 0,12%, а общая капитализация упала на $2 млрд – до $210 млрд.

Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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