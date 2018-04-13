Безработный депутат Оппоблока купил криптовалюты на 42 тысячи

Депутат Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Олег Солтыс получил от Департамента труда и социальной защиты населения Николаева 1200 гривен ежегодной денежной помощи в 2017 году как участник боевых действий и купил криптовалюты на 42 тысячи гривен.

При этом на сегодняшний день он является безработным. Об этом сообщает "НикВести" со ссылкой на декларацию от 6 апреля.

"Всем участникам боевых действий начисляют эту помощь. Никакой заявки я не подавал, это Департамент соцзащиты самостоятельно насчитал. Я в том году, когда заполнял декларацию, я узнал, что в 2016 году, оказывается, получил 900 гривен этой помощи. Ничего не писал, и ничего не пишется. Государство в лице департамента соцзащиты самостоятельно определяет, кто получает эту помощь, и в каком размере", - заявил в комментарии Солтыс.

В декларации он указал, что в 2017 году купил 2,5 тысячи единиц криптовалюты "Лайткойн" на 12 тыс. гривен, пять тыс. криптовалюты "Рипл" на 17,2 тыс. грн и 100 тыс. криптовалюты "Стеллар" на 13,25 тыс грн. А в декларации указал 1200 грн социальной помощи. Об этом сообщает "Наші гроші".

"Есть доход супруги, есть небольшой мой доход, поэтому мы приобрели. Плюс чуть-чуть сумма у меня уменьшилась. Вот купили, попробовали, вдруг что-то получится. Это же электронная валюта, валюта будущего. Вдруг она будет дорого стоить, ну или не будет", - прокомментировал депутат приобретение криптовалюты.

В декларации Солтыса указано, что он является безработным. Кроме того, он получил страховые выплаты на 7,5 тыс. грн, а также гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам в размере 361 тыс. гривен. Наличными у него 50 тыс. грн, $72 тыс. и 25 тыс евро.

Жена депутата работает директором КП Николаевский городской дворец культуры "Молодежный". Сейчас она находится в декрете. В ее декларации за 2017 год указано 10 тыс. грн. помощи при рождении ребенка, 23 тыс. грн компенсации зеленого тарифа.

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