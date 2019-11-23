Без участия чиновников: в Украине запустят уникальную услугу для застройщиков

В Украине в декабре планируют презентовать "Электронный кабинет застройщика".

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода". По его словам, с помощью нового сервиса каждая компания сможет предоставить все необходимые для начала строительных работ документы и получить соответствующую лицензию.

"Также мы в декабре представляем важный проект – кабинет застройщика. Если человек хочет что-то построить, он сможет подать документы и известить государство о начале строительства без участия ни одного чиновника. Таких услуг в мире не очень много, а мы начинаем их введение", – сказал Федоров.

Он также выразил надежду, что уже через 3-5 лет все государственные услуги будут предоставляться на едином портале.

В Украине появится электронный кабинет застройщика

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине декабря в Украине представят цифровые водительские права и техпаспорт автомобиля. Инновация будет доступна в мобильном приложении "Дія".

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