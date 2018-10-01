Без согласия россиян: у Путина решились на новую подлость по пенсионной реформе

В России Министерство финансов и Центральный банк выбрали механизм включения граждан в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая будет базироваться на норме закона, признающей молчание выражением воли.

Таким образом, россиян могут автоматически подключить к выплате взносов с зарплат в НПФ, а для отказа надо будет писать заявление, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источник на финансовом рынке.

"Механизм подключения к ИПК на основе ст. 158 ГК по сути является возвращением к идее автоподписки граждан к отчислениям для формирования накопительной пенсии", – заявил руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Никита Лютов.

Ожидается, что этот процесс коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе – в негосударственных пенсионных фондах РФ или в государственной управляющей компании ПФР "Внешэкономбанк".

В то же время российский адвокат Михаил Филиппов отмечает, что автоматическое подключение к ИПК не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию лица после подачи заявления об отмене автоматической подписки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского правительство предложило рекордно повысить пенсионный возраст. Изначально предполагалось введение с 2019 года переходного периода, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.

В итоге президент РФ Владимир Путин решил "смягчить" повышение пенсионного возраста для женщин.