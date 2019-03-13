Без премий и 50% оклада: "Нафтогаз" решился на серьезные уступки Кабмину из-за Коболева

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании.
Соответствующе решение набсовет национальной акционерной компании принял единогласно, сообщает "Экономическая правда".
В частности, речь идет о продлении срока полномочий Коболева в должности председателя правления "Нафтогаза" минимум на один год – до 22 марта 2020 года.
При этом его уровень заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
В случае восстановления в должности Коболев также не будет получать ежемесячные и квартальные премии. Он сможет рассчитывать лишь на ежегодную премию при определенных условиях.
"Премия по результатам работы за год будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, первым и важнейшим из которых является создание до 1 января 2020 года оператора ГТС, готового к сертификации, а вторым – наращивание добычи газа в течение года", – резюмировали в "Нафтогазе".
Facebook Андрей Коболев
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.
Отмечалось, что первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.
Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.
В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
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