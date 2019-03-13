Без премий и 50% оклада: "Нафтогаз" решился на серьезные уступки Кабмину из-за Коболева

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании.

Соответствующе решение набсовет национальной акционерной компании принял единогласно, сообщает "Экономическая правда".

В частности, речь идет о продлении срока полномочий Коболева в должности председателя правления "Нафтогаза" минимум на один год – до 22 марта 2020 года.

При этом его уровень заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.

В случае восстановления в должности Коболев также не будет получать ежемесячные и квартальные премии. Он сможет рассчитывать лишь на ежегодную премию при определенных условиях.

"Премия по результатам работы за год будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, первым и важнейшим из которых является создание до 1 января 2020 года оператора ГТС, готового к сертификации, а вторым – наращивание добычи газа в течение года", – резюмировали в "Нафтогазе".

Facebook Андрей Коболев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал