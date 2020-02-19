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19 февраля • обновлено в 12:24
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Беленюк в списке: у Гончарука запустили президентские стипендии

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Кабинет министров утвердил президентские стипендии для выдающихся спортсменов.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 19 февраля. Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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"Интересно, что стипендиатом является и Жан Беленюк, народный депутат Украины, находящийся во фракции "Слуга народа", – отметил Гончаренко.

Стипендиатом является и народный депутат Жан Беленюк

Стипендиатом является и народный депутат Жан Беленюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

  • Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5 000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

  • Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

  • В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

  • Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

  • В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

  • При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

  • Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Александр Беленький Алексей Гончаренко Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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