''Банкротство будет быстрым'': биткоину предрекли сокрушительный обвал

Агрессивные покупки самой популярной криптовалюты биткоина могут спровоцировать неожиданное падение монеты.

С таким заявлением выступил аналитик Bloomberg Майк МакГлоун. В настоящий момент "биткоин чрезвычайно перекуплен". Уровень его перекупленности находится сейчас на той же отметке, что и в конце 2017 года, передает FX Team.

По мнению МакГлоуна, недавний рост биткоина вызван долгой консолидацией рынка и низкой волатильностью, что привело к "освобождению биткоина из клетки".

Аналитик считает, что вслед за значительным ростом первой криптовалюты последует равнозначное падение рынка: "Когда у вас образовался такой большой пузырь, то всегда будет куча людей, которые будут продавать биткоин".

МакГлоуна поддержал президент криптовалютного хедж-фонда ProChain Capital Дэвид Тэвил, который считает, что рынок продолжит снижение, так как позитивные движения на рынке не подкреплены реальными событиями.

Биткоин ТАСС

"Для инвестора гораздо лучше видеть небольшой, но постоянный рост актива, чем его внезапные взлеты и падения. Возможность быстрого обогащения также означает и возможность быстрого банкротства", — заявил президент ProChain Capital.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитики Forex Club заявили, что стоимость биткоина вскоре увеличится до $5,3 тыс.

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