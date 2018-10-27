Украину накрыла волна мошенничества. Как дельцы наживаются на продажах авто

В Украине процветает мошенничество на покупке дешевых автомобилей. Доверчивые украинцы готовы без просмотра новенького авто, просто поверив на слово, платить 10-30% от цены и ждать, когда же им во двор привезут автомобиль. Причем машины предлагают значительно ниже рыночной цены. Подобные офисы по продаже дешевых авто промышляют по всей Украине. Подробности — в материале OBOZREVATEL.

Клиентов находили легко

В Николаевской области на днях провели обыск и задержали группу мошенников, которые именно таким образом обманывали граждан. Офисы "фирмы" находились сразу в нескольких областях — Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской.

"Они свои объявления давали в Интернете, а также распространяли с помощью буклетов. Причем торговали не только легковыми автомобилями, но и сельскохозяйственной техникой", — поясняют в пресс-службе полиции Николаевской области.

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Клиенты находились легко, ведь цена автомобиля была ниже рыночной на 10-30%, а то и все 50%. Доверчивым покупателям предлагали посетить их офис, для этого аферисты снимали сразу несколько помещений. Авто показать потенциальному покупателю не могли, поскольку оно якобы находилось на складе на таможне в Одесском порту.

Человеку предлагали подписать предварительный договор, заплатить треть стоимости и ждать всего несколько дней. Остальную сумму за авто можно было внести в течение нескольких месяцев.

"Мало кто из клиентов обращал внимание на то, что в договоре прописано мелким шрифтом. Там говорилось о том, что фирма оказывает всего-навсего информационные услуги", — говорят в полиции.

Проходило время, но свои авто покупатели так и не получали. В фирме им объясняли, что товар еще не растаможился, мол, возникли некоторые проблемы. В конце концов, люди начали писать заявления в полицию. Сейчас в Николаевской области правоохранители говорят, чтобы к ним обращались обманутые люди. Мошенники таким образом заполучили четыре миллиона гривен, а люди все продолжают писать заявления.

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Меняли офисы

Интересно, что подобные схемы работают и в других городах. Летом этого года уже была задержана аналогичная группа мошенников. По сообщению Нацполиции, они тоже действовали в нескольких областях — Львовской, Винницкой, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой. А центральный офис находился в Киеве.

Покупатели платили 10% от стоимости авто, которое им обещали через 3-4 дня. Причем продавали как дешевые машины, так и люксовые, поэтому взнос был от 10 до 100 тыс. грн. Когда разъяренных клиентов становилось много, менеджеры меняли офисы и продолжали обманывать людей. Так жертвой мошенников в Днепропетровской области стала Евгения К.

"Мы с мужем решили купить недорогой автомобиль. Нашли это объявление. "Шевроле" стоил в полтора раза дешевле. Муж засомневался, но в этой фирме сказали, что сейчас "Шевроле" уже не в моде, поэтому так дешево. Мол, последнее такое авто, берите, не пожалеете. Мы заплатили около 45 тысяч гривен. И еще девушка в этом салоне сказала: "Езжайте в сервисный центр, ждите, сейчас авто туда вам привезут". Поехали, как идиоты, прождали три часа. По телефону нам сказали, что что-то случилось, но будет завтра, потом через неделю, а потом офис закрылся", — рассказала Евгения OBOZREVATEL. Заявления в полицию они написали, но мошенников пока не нашли.

Не покупайте кота в мешке

В полиции Николаевской области призывают пострадавших обязательно писать заявления. "Чем больше будет пострадавших, тем реальнее наказать их", — пояснили нам в пресс-службе.

А юрист Иван Либерман советует объединяться с другими пострадавшими. "Хоть вроде бы фирма и заключает договор всего лишь об информационных услугах, на словах ведь они обещают другое. На словах они вам продают автомобиль. Конечно, нужно собирать группу таких же обманутых и идти в полицию и суд", - заявил OBOZREVATEL Либерман.

И советует: прежде чем делать крупную покупку, нужно хотя бы проверить информацию через Google. "Низкая цена должна сразу вызвать подозрения. Старайтесь расспрашивать менеджеров – почему так, откуда авто. Также не покупайте ничего без осмотра. Автомобиль нужно посмотреть, посидеть в нем, как можно просто так покупать?!" - подытожил юрист.