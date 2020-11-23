Байден должен помочь Зеленскому начать расследование против Коломойского, – The Washington Post

Администрация избранного президента США Джо Байдена должна сделать несколько шагов, чтобы помочь Украине возобновить расследование возможной коррупции бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

Одним из таких шагов может стать подготовка санкций против судей Конституционного Суда, которые являются "инициаторами скандальных решений". Об этом в редакционной колонке пишет The Washington Post.

"Закон Магнитского предусматривает запрет на получение виз и замораживание активов в таких случаях. Министерство юстиции Байдена также могло бы помочь возобновить усилия, направленные на расследование уголовных дел о коррупции против ключевых украинских бизнесменов, включая Фирташа и Коломойского, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине", – говорится в публикации.

Редакционная коллегия американской газеты отмечает, что в свое время Байден настойчиво подталкивал предыдущее украинское правительство к борьбе с коррупцией, а также поддержал помощь со стороны США, когда Украина сопротивлялась захвату Крыма Россией и вторжению в две другие области.

"Президент Владимир Зеленский нуждается в поддержке Байдена, как никогда раньше. Бывший комедийный актер, избранный главой государства, во время предвыборной кампании обещал побороть коррупцию в Украине. Однако, Зеленский недавно убедился, что борьбе с коррупцией изрядно препятствует Конституционный Суд Украины, который с августа вынес несколько постановлений, ограничивающих ключевые антикоррупционные реформы, включая отмену электронного декларирования доходов", – отмечается в материале.

"По мнению украинских экспертов, они также действовали под влиянием украинских бизнесменов, которые стремились сохранить "старый коррупционный порядок" в Украине. Зеленский и сам допустил несколько ошибок – это касается давления на руководителя Национального банка Украины, чтобы тот подал в отставку. Тем временем МВФ и ЕС угрожают лишить Киев крайне необходимой финансовой помощи из-за "антикоррупционного регресса", – резюмировали в The Washington Post.

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