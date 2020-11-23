Байден должен помочь Зеленскому начать расследование против Коломойского, – The Washington Post
Зеленский нуждается в поддержке Байдена, как никогда раньше
Администрация президента США должна сделать несколько шагов, чтобы помочь Украине возобновить расследование коррупции
Одним из таких шагов может стать подготовка санкций против судей КСУ
Администрация избранного президента США Джо Байдена должна сделать несколько шагов, чтобы помочь Украине возобновить расследование возможной коррупции бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.
Одним из таких шагов может стать подготовка санкций против судей Конституционного Суда, которые являются "инициаторами скандальных решений". Об этом в редакционной колонке пишет The Washington Post.
"Закон Магнитского предусматривает запрет на получение виз и замораживание активов в таких случаях. Министерство юстиции Байдена также могло бы помочь возобновить усилия, направленные на расследование уголовных дел о коррупции против ключевых украинских бизнесменов, включая Фирташа и Коломойского, которые принимали участие в блокировании реформ и продвижении российских интересов в Украине", – говорится в публикации.
Редакционная коллегия американской газеты отмечает, что в свое время Байден настойчиво подталкивал предыдущее украинское правительство к борьбе с коррупцией, а также поддержал помощь со стороны США, когда Украина сопротивлялась захвату Крыма Россией и вторжению в две другие области.
"Президент Владимир Зеленский нуждается в поддержке Байдена, как никогда раньше. Бывший комедийный актер, избранный главой государства, во время предвыборной кампании обещал побороть коррупцию в Украине. Однако, Зеленский недавно убедился, что борьбе с коррупцией изрядно препятствует Конституционный Суд Украины, который с августа вынес несколько постановлений, ограничивающих ключевые антикоррупционные реформы, включая отмену электронного декларирования доходов", – отмечается в материале.
"По мнению украинских экспертов, они также действовали под влиянием украинских бизнесменов, которые стремились сохранить "старый коррупционный порядок" в Украине. Зеленский и сам допустил несколько ошибок – это касается давления на руководителя Национального банка Украины, чтобы тот подал в отставку. Тем временем МВФ и ЕС угрожают лишить Киев крайне необходимой финансовой помощи из-за "антикоррупционного регресса", – резюмировали в The Washington Post.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.
Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд одновременно обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех свои активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств вывода из украинского банка 2 млрд долларов.
7 апреля Верховный суд Великобритании отказал миллиардеру Игорю Коломойскому в рассмотрении иска экс-владельцев к ПриватБанку.