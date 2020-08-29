Авторы медиа-мифа о "Роттердам+" должны понести ответственность, - Наливайченко

Авторы медиа-мифа о формуле "Роттердам+", который лег в основу расследования Национального антикоррупционного бюро и был использован в политических целях, должны понести ответственность.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.

"Те, кто построил на этом "деле" свою политическую карьеру, кто годами врал о "Роттердам+", а сразу после отмены формулы вступил в преступный сговор со страной-агрессором, чтобы российским импортом уничтожить украинскую энергетику, – должны отвечать в суде", – заявил Наливайченко.

Закрытие дела "Роттердам+", по мнению Наливайченко, с правовой точки зрения было единственно возможным и логичным решением после очевидного провала расследования.

"Закрытие дела – это единственное логическое правовое решение следствия после 3,5 лет обмана и манипуляций. Приветствую законное решение правоохранителей и их способность признавать свои ошибки", – отметил народный депутат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения убытков.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесения убытков.

Срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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