АТП не поддерживает автоматическую индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки

Американская торговая палата (АТП) заявляет, что из-за постоянного подорожания услуг на перевозки "Укрзалізниці" бизнес все чаще отдает предпочтение автомобильным перевозкам. Поэтому АТП не поддерживает внедрение автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Даже без нее за последний год стоимость услуг УЗ выросла для грузоотправителей на 20%.

Об этом в ходе совещания в Госрегуляторной службе сообщила менеджер Американской торговой палаты по вопросам стратегического развития Лидия Левицкая.

Лидия Левицкая

"Определенное повышение цен на грузовые перевозки уже произошло. В марте этого года коэффициент вырос на 14,2%. Не будем также забывать о повышении стоимости пользования вагонами из парков УЗ: в случае с зерновозами и полувагонами повышение произошло на 8% и 6% соответственно. А предложенный для обсуждения проект тоже предусматривает два уровня индексации: с 1 августа индекс вырастет на 2,5%, еще на столько же запланировано повышение с 1 ноября. Если подытожить, то финансовое бремя оплаты услуг по грузовой железнодорожной перевозки для грузоотправителей с год растет примерно на 25% ", - отметила Левицкая.

Она подчеркнула: Американская торговая палата надеется, что новая ценовая политика на грузовые железнодорожные перевозки будет сформирована в обсуждениях с бизнес-средой – и в ее основу ляжет достигнутый в ходе таких обсуждений компромисс.

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"Проект постановления, который был опубликован на сайте Мининфраструктуры о введении механизма автоматической индексации на грузовые железнодорожные перевозки, к сожалению, не предусматривает такого уровня компромисса. Наши эксперты акцентируют на том, что функции формирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины должны быть переведены на новый орган – Национальную комиссию по вопросам регулирования транспорта. Пока она не создана, эти функции должны быть закреплены за Кабмином и профильным министерством. Сам факт запуска механизма автоматической ежеквартальной индексации члены АТП не поддерживают", - подчеркнула Левицкая.

Среди недостатков предлагаемой автоматической индексации эксперт также отметила игнорирование в постановлении соотношения между повышением цен на грузовые железнодорожные перевозки и собственно объемом перевозок.

"За 2018 объемы перевозок по сравнению с 2017-м сократились на 18 млн. тонн. Тогда как за этот же период автомобильные перевозки выросли на 11 млн. тонн. Механизм односторонней индексации цен - несправедлив. Потому что грузоотправители оказываются в подвешенном состоянии: из-за введения автоматической индексации роста тарифов повышение упомянутыми 25% не ограничится – процентные колебания будут расти в разы. Применение автоматической индексации негативно скажется на благосостоянии всей страны", - резюмировала Левицкая.

Она подчеркнула: бизнес заинтересован в продолжении использования железнодорожного транспорта для перевозки грузов, а потому открыт для диалога с УЗ для поиска оптимального для всех сторон выхода из сложившейся ситуации.

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