Арахамия признался, что позвонил Зеленскому из-за голосования за рынок земли

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во время рассмотрения земельной реформы звонил президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, в кулуарах он подтвердил журналистам, что около часа назад с президиума Верховной Рады звонил главе государства, передает "РБК-Украина".

"Это президент. Просто телефон... Мы же познакомились до того, как он был президент. И было записано, вы знаете, в телефоне сначала имя, а потом фамилия. Я как фамилия записал "Зе". И потом так и осталось, хотел переименовать давно. Но теперь вынужден буду это сделать", – сообщил Арахамия.

Около часа назад с президиума Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" звонил главе государства liga.net

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