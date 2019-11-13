Арахамия признался, что позвонил Зеленскому из-за голосования за рынок земли

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во время рассмотрения земельной реформы звонил президенту Владимиру Зеленскому.
В частности, в кулуарах он подтвердил журналистам, что около часа назад с президиума Верховной Рады звонил главе государства, передает "РБК-Украина".
"Это президент. Просто телефон... Мы же познакомились до того, как он был президент. И было записано, вы знаете, в телефоне сначала имя, а потом фамилия. Я как фамилия записал "Зе". И потом так и осталось, хотел переименовать давно. Но теперь вынужден буду это сделать", – сообщил Арахамия.
Около часа назад с президиума Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" звонил главе государства
liga.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Раде не голосовали за нашумевший законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа"
13 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине умерли 1,5 миллиона владельцев паев, так и не дождавшись права на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что теневой оборот земли не дает стране развиваться.
Аналогичной позиции придерживается и председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.
В случае снятия моратория на продажу земли в Украине и открытия рынка гектар будет стоить 2200 долларов (22$/сотка).
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