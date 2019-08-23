Apple выпустит сразу три новых iPhone: что известно

Американская компания Apple планирует выпустить сразу три новые модели iPhone.

"Телефоны, скорее всего, поступят в продажу в сентябре, что будет способствовать продажам в четвертом квартале", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые смартфоны заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Главной особенностью новых устройств станет система камер на задней панели с третьим датчиком для съемки сверхширокоугольных фотографий и видео.

Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать искусственный интеллект для автоматической коррекции комбинированной фотографии.

Также в новых iPhone будут значительно улучшены возможности записи видео, приближая их к профессиональным видеокамерам.

В частности, Apple разработала функцию, которая позволяет пользователям ретушировать, применять эффекты, изменять цвета, обрезать видео во время записи в реальном времени на устройстве.

При этом внешний вид новых смартфонов будет почти идентичный текущим моделям. Отличаться будет лишь задняя поверхность устройства, которая станет матовой.

Устройства будут более устойчивы к ударам благодаря новой технологии сопротивления разрушению.

Кроме того, Apple значительно повысила водостойкость для новых моделей, что позволит им погружаться в воду гораздо дольше, чем 30 минут.

Новые модели будут иметь обновленные OLED-экраны, в которых отсутствует чувствительная к давлению технология 3D Touch. Также iPhone будут иметь более быстрые процессоры A13.

Новые смартфоны заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент по маркетингу компании Apple Фил Шиллер ранее раскрыл один из важных секретов iPhone.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!