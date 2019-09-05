Антимонопольный комитет принял историческое решение по Фирташу: что постановил

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение о принудительном разделении активов азотной химии Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Как сообщают "Наші гроші", комитетом было признано, что ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ровноазот", ООО "НФ Трейдинг Украина":

занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений в 2014-2017 годах;

злоупотребляли своим монопольным положением путем продажи минудобрений по завышенной стоимости и создания искусственного дефицита минудобрений на рынке в 2017 году.

За указанные действия на компанию "НФ Трейдинг Украина" наложен штраф в размере 107 млн грн.

Также к группе компаний "Азот" была применена ответственность, которую АМКУ в первый и в последний раз применял в своей практике в 1995 году — принудительное разделение.

Потребители удобрений указанных компаний за этот период (2014-2017 годы) могут обратиться в суд за возмещением ущерба, причиненного злоупотреблением монопольным положением, в двойном размере.

Дмитрий Фирташ

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта он был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха в Испанию.

Фирташа обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Олигарх отрицает обвинения против него.

Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Позже стало известно, что если его экстрадируют в США, то олигарху грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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