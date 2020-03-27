Украинский бизнесмен Андрей Ставницер, уполномоченный президентом Владимиром Зеленским помогать работе антикризисного штаба в Одесской области, раскритиковал местные власти за провальную подготовку к пандемии коронавируса.

Соответствующий пост предприниматель опубликовал на странице в Facebook в пятницу, 27 марта. Ставницер указал, в частности, на то, что список опорных больниц в области менялся за последнюю неделю пять раз.

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"Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области", – написал он.

По его словам, областная больница, в которой больше всего ресурсов, "петляет и прячется".

"Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куций не плачет, но решений не принимает.

А ведь все, что мы делаем эти изматывающие дни – это просто подготовка. Дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений. И принимать их некому. Я в такой команде и в таком состоянии дел вступать в этот кризис не готов", – написал Ставницер.

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Бизнесмен обратился к Зеленскому, заявив, что свою часть договора он выполнил, собрав бизнес, однако местные власти не могут справиться со своими обязанностями.

Предприниматель подчеркнул, что 200 владельцев ключевых предприятий региона "круглые сутки пашут", чтобы найти ИВЛ, маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы и оплатить их, а также обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и прочее. В это же время, как написал Ставницер, чиновники из ОГА лишь "несколько раз позвонили с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены".

"Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги. Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки", – рассказал бизнесмен.

Он отметил, что "не может передвигать ноги властям", однако будет помогать штабу на волонтерских началах.

"Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым.

Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле – каждый день выполнять свою работу – а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа", – призвал Ставницер.

Добавим: бизнесмен также опроверг слухи, что якобы хочет занять государственный пост. "Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом", – подчеркнул Ставницер.

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