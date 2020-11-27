Зарплаты, цены и огромный госдолг: Кабмин пересмотрел проект бюджета, а МВФ озвучил требования

В Украине Кабинет министров утвердил проект бюджета на 2021 год ко второму чтению: дефицит планируют снизить за счет роста доходов и незначительного снижения расходов. Эксперты считают, что один из источников такого роста – повышение инфляции.

О том, как и что изменится согласно предложению правительства – читайте в материале OBOZREVATEL.

дефицит сократили с 6% до 5,5% ВВП

В первом чтении бюджет Украины был рассчитан с учетом дефицита ВВП в размере около 6%. МВФ с такой цифрой не согласился. В результате расходную часть пришлось урезать.

Если до вмешательства главного кредитора планировали потратить 1,35 трл грн, то ко второму чтению аппетиты сократили уже до 1,32 трлн. Кроме того, увеличили и прогноз по доходам (на 21 млрд грн). В результате дефицит сократили с 6 до 5,5%.

"Доходы проекта госбюджета на 2021 увеличились на 21 млрд грн и предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы проекта госбюджета на 2021 предусмотрено в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Сокращение по общему фонду составило 12,8 млрд грн. Это позволило уменьшить уровень дефицита на 23,7 млрд грн", – заявил на своем брифинге 26 ноября министр финансов Сергей Марченко.

"Нормальный дефицит госбюджета – это максимум 3% от ВВП", – утверждает руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарина Марчак.

Несколько лет Украина стремилась снизить уровень инфляции до 5% и к этому показателю уже вплотную подошли. В 2021-м хотят поднять цены на 7,3%. Это позволит "разогнать" поступления в казну. Так, чем выше цены, тем больше обороты и налоговые поступления с ним.

"В бюджет заложен высокий показатель инфляции (на уровне 7,3%. – Авт.), выше других прогнозов. Это может быть сделано для того, чтобы получить большую доходную базу. Но если инфляция будет меньше, бюджет получит меньше доходов. Также в бюджете заложены некоторые предпосылки к улучшению администрирования налогов и соответственно поступлени", – сказал бывший и.о министра экономики Павел Кухта.

Вот основные показатели, которые вас коснуться:

цены вырастут до 7,3%;

доллар подорожает до 29,1 грн/$;

минималка увеличится до 6500 грн;

пенсия увеличится до 1934 грн.

В следующем году понадобится около 600 млрд грн. Это около 45% расходной части всех расходов. Это в разы больше, чем расходы на пенсии, медицину. армию. Фактически, вся страна работает на то, чтобы выплачивать свои долги.

Старые долги погашаются за счет новых. Поэтому без кредита МВФ Украина не справится. Собеседники OBOZREVATEL в Кабинете министров рассказывают: сейчас есть три вопроса, без решения которых Фонд отказывается обсуждать конкретные даты:

Антикоррупционное законодательство. Конституционный суд отменил проверку деклараций, так как пришел к выводу, что действующая редакция закона нарушает права чиновников и политиков. И пока проверку не восстановят, МВФ денег не даст.

Ситуация вокруг Национального банка. Кредиторы обеспокоены ситуацией внутри НБУ, мол, война в правлении регулятора, давление со стороны других ветвей власти (в первую очередь Офиса президента) не может позитивно повлиять на финансовую стабильность. И именно в руках Нацбанка находятся ключи от эмиссии гривни.

Бюджет на 2021 год. В Кабинете министров говорят, что новую редакцию бюджета уже согласовали с Фондом. Но этого мало: документ должны рассмотреть в Верховной Раде и принять в таком виде. А с этим могут возникнуть проблемы.

"Ситуация в Раде не очень хорошая. Пока ни один важный законопроект провести не могут. Мы ушли на карантин, пытаются считать голоса. По моей информации, сейчас их не хватает. Сомневаюсь, что будет легко принять хоть какое-то решение", – рассказывают представители фракции "Слуга народа".

Согласия на счет бюджета нет даже в Кабмине. Министр здравоохранения Максим Степанов принципиально не поддержал переписанный документ, потому что финансирование медицины, как он просил ранее, не увеличили до достаточного уровня. Скорее всего, в этом году парламентарии вернутся к старой традиции голосования бюджета "под елочку", а за интересы конкретных сфер и финансирование отраслей депутаты еще поборются.