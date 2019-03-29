Запуск "Северного потока-2" сорвут: в "Нафтогазе" раскрыли детали 

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уверен, что газопровод "Северный поток-2" не смогут запустить до 1 января 2020 года, как планируют в РФ. Главная причина – отказ Дании согласовать маршрут газопровода.

"Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это еще одна большая отсрочка (введения трубопровода в эксплуатацию). Очевидно, что этот последний маршрут, на который надеялся консорциум (по строительству газопровода), не будет разрешен в ближайшее время. Это значит, что эта труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года", – заявил Коболев 29 марта в Брюсселе в ходе конференции, посвященной вопросам безопасности поставок газа в Европу, передает "Интерфакс-Украина".

Без "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2", России придется подписывать с Украиной контракт для использования газотранспортной системы (действующий заканчивается в 2020-м). У "Газпрома" есть два варианта, считает Коболев. Первый – поставлять минимальные объемы газа в Европу и пытаться использовать сложную ситуацию в регионе, чтобы проталкивать "Северный поток-2" еще активнее, чем они это делают сейчас. Второй – подписать контракт на транзит газа с Украиной. "Я думаю, что это наиболее вероятный вариант. Считаю, что это будет выгодно всем", – уверен глава НАКа.

При этом глава правления "Нафтогаза" отметил, что второй вариант развития событий также имеет два пути его реализации: долгосрочный контракт и краткосрочные заказы.

Говоря о ходе трехсторонних переговоров в формате "Украина-Россия-Еврокомиссия" о будущем контракте на транзит российского газа через Украину, Коболев подчеркнул, что "будет очень удивлен, если они (российская сторона) захотят вернуться к обсуждению до президентских выборов (в Украине)". "Они предпочитают посмотреть, кто будет следующим (президентом Украины) и потом решать, как действовать", – сказал он и напомнил о существующей договоренности провести встречу в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод и запросила дополнительную информацию об экологическом влиянии от такой стройки.

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