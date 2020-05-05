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6 мая • обновлено в 06:58
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Всемирный банк выделил $150 млн на поддержку украинцев: кто получит деньги

3.1т
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Украина получит от Всемирного банка дополнительно 150 миллионов долларов на социальную поддержку граждан.

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Соответствующее соглашение подписал министр финансов Сергей Марченко, сообщается на странице ведомства в Facebook. Из них 50 миллионов направят на поддержку уязвимых слоев населения во время эпидемии коронавируса.

Всемирный банк выделил $150 млн на поддержку украинцев: кто получит деньги

Кредит будет предоставлен в рамках дополнительного финансирования проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

"Украина получит дополнительные 150 миллионов долларов от Всемирного банка на усиление системы социальной поддержки украинцев. Из них 50 миллионов будут направлены на поддержку уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса. Остальные – 100 миллионов – для улучшения уровня соцзащиты в целом", – уточнил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный банк в конце апреля принял решение выделить Украине дополнительные 135 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Средства предназначались на обновление примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Марченко (чиновник)
Место
Украина
Теги
Всемирный банк Министерство финансов
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Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Так это соглашение на кредит или социальная поддержка от всемирного банка? Кто кредит будет отдавать зебилы?!
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
КОМУ КОМУ НО ЭТИМ Я БЫ НЕ ДАВАЛ
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Экономика Mакроэкономика

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