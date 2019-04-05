Всемирный банк дал неутешительный прогноз для Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году.

Ожидается, что рост украинской экономики замедлится с 2,9% до 2,7%, говорится в апрельском обзоре "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

При этом международная финансовая организация сохранила прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%.

В то же время, ожидается, что в 2021 году этот показатель понизится с 3,8% до 3,7%.

Согласно новому экономическому прогнозу Всемирного банка, экономический рост Европы и Центральной Азии в 2019 году замедлится с 3,1% до 2,1%. Это обусловлено замедлением мирового роста и неопределенными перспективами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России с 1,8% до 1,5%. При этом уже в 2020 и 2021 годах российская экономика, считают эксперты международной финансовой организации, покажет годовой рост в 1,8%.

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