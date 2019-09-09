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10 сентября • обновлено в 06:50
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Всем украинцам пересчитают зарплаты: у Зеленского заявили о возможной отмене налога

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Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут. В результате средняя зарплата может увеличиться примерно на 150 грн.

О том, чего ждать от нового предложения команды Владимира Зеленского – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • Военный сбор в Украине ввели на время, однако налог взимают уже пять лет;

  • каждый украинец платит со своих доходов 1,5% "на армию";

  • "налог" поступает в общий бюджет страны, а после перераспределяется;

  • отмена сбора лишит госказну примерно 20 млрд грн.

Сколько платим и как может повлиять отмена сбора

Украинцы в этом году заплатят около 20 млрд грн военного сбора. Только за первое полугодие поступило 10,4 млрд грн. Их заплатили с зарплат, выигрышей, задекларированных доходов. Ставка сбора – 1,5%.

Для примера, с заработной платы в 10 тысяч гривен размер военного сбора составляет всего 150 грн. А с 20 тысяч, соответственно, 300 грн. Деньги сразу вычитывает работодатель и сам платит, а сотрудник получает "чистую" зарплату уже с учетом взносов и налогов. Если военный сбор отменят, на указанную сумму могут вырасти и заработные платы. Правда, как показала практика снижения единого соцвзноса, работодатели вполне могут оставить сэкономленные средства в своем кармане. Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко уверен: возможная отмена взноса крайне слабо отразится на размерах окладов.

Как пересчитают зарплаты из-за военного сбора

Как пересчитают зарплаты из-за военного сбора

Изначально "скрытый налог" вводился всего на 5 месяцев, но решение об его отмене должна принять Верховная Рада отдельным документом. Военная агрессия со стороны России продолжается, поэтому и сбор не стали отменять.

Собранные деньги – примерно десятая часть всего бюджета на оборону и безопасность страны. И если, к примеру, единый социальный взнос или пенсионный сбор сразу поступают в специальный фонд, откуда перераспределяется между украинцами, то военный – пополняет общую казну.

С одной стороны сумма взноса действительно не существенно отображается на доходах украинцев. А с другой стороны, его отмена в будущем могла бы, к примеру, частично компенсировать взносы на накопительный уровень пенсионного обеспечения.

Как уже писал OBOZREVATEL, по поручению президента нардепы от "Слуги народа" разрабатывают предложения о том, как и в каких размерах ввести накопительные пенсии. На них нужно будет отдавать дополнительно часть зарплаты. Деньги будут аккумулировать на специальных счетах, и выдавать при достижении пенсионного возраста или же при сложных жизненных обстоятельствах (например, потери трудоспособности в результате инвалидности).

Глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире "Свободы Слова Савика Шустера" заявил: если будет расти бюджет страны и развиваться экономика, военный сбор могут отменить. При этом он напомнил: за второй квартал текущего года ВВП вырос на 4,7%, это рекордный за несколько лет показатель. "Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. Экономика уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал 4,7%, чего не было раньше в Украине", – сказал Богдан.

Максим Пархоменко поясняет: в статье доходов этот сбор формирует порядка 10% от общего объема поступлений. В связи с этим отмена существенно не повлияет на бюджет. "Для полной компенсации военного сбора доходы бюджета должны вырасти на 10%. Достичь этого мы можем за счет роста экономики или улучшить ситуацию с отчислениями в бюджет (к примеру, за счет реформирования таможенной службы)", – отмечает эксперт.

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В Украине могут отменить военный сбор: чем грозит новшество Богдана

Аналитик Егор Комов также считает: если отменить военный сбор, бюджет лишится существенной суммы, но к критическим последствиям это не приведет. Частично потеря средств может компенсироваться за счет роста зарплат. В среднем ежегодно средняя заработная плата в Украине прибавляет 20%. Вместе с тем растут и налоговые отчисления.

"Как вариант – увеличить поступлению в бюджеты всех уровней может повышение минимальной заработной платы. Сейчас уже видим для этого возможность на всех уровнях. Думаю, минималка около 6 тысяч гривен – вполне реальный сценарий", – добавляет аналитик.

Как изменится общая нагрузка на зарплату

Каждый украинец отдает со своей зарплаты 41,5% налогов. Но платит их работодатель, поэтому большинство даже не догадывается о том, сколько и кому должны, рассказывает управляющий партнер Baker Tilly Александр Почкун. К примеру, если на руки вы получаете 10 тыс. грн, то работодателю такая зарплата обходится в 14,1 тыс. грн. Из них 150 грн "уйдут" в виде военного сбора, 1,8 тыс. – подоходного налога и 2,2 тыс. – социальный взнос.

Всем украинцам пересчитают зарплаты: у Зеленского заявили о возможной отмене налога

Еще несколько лет назад в среднем с каждой зарплаты платили единый взнос в 37%, сейчас же – 22%. Поступления в Фонд сократились, а дефицит вырос. В 2017 году, в том числе благодаря росту минимальной зарплаты в два раза, поступления в ПФ увеличили на 50 млрд гривен. Но полученную сумму потратили на "осовременивание" пенсий.

Если же военный сбор отменят, украинцы будут отдавать со своих зарплат 40% в виде налогов и сборов. Но так ситуация продержится недолго. Как только введут накопительные пенсии, платить придется больше.

Хотя покамест и накопительные пенсии, и отмена военного сбора – всего лишь обещания новой власти. Без четких сроков и критериев введения.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Реформы Зеленского
Место
Украина
Теги
налоги зарплата
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Ltava Vlad
Ltava Vlad
И опять Богдан !!?? Да кто он вообще такой чтобы от имени министра финансов что -то вякать ??
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Букет Красивый
Букет Красивый
"Военная агрессия со стороны России продолжается, поэтому и сбор не стали отменять.". Вы совсем ебнулись? Какая огрэсия?
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Herzhot Natali
Herzhot Natali
Военные сборы в помощь Украинской армии и безопасности, нужны и отменять нельзя. Каких-то 150 гривен не чувствуются в отличии от других налогообложений. Экономика в Украине ни как не выросла, а наоборот в плачевном состоянии и народ обнищал за последние пару лет, и последние полгода народ нищает не по дням а по часам.
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