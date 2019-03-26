В Украине закроют четыре банка: даты и названия учреждений

В Украине в 2020-м закроют как минимум четыре банка. Процедуру ликвидации к апрелю следующего года завершат в отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). По указанным учреждениям процедура ликвидации уже началась, однако окончательное закрытие финансовых учреждений перенесли на 2020 год.

Так, "Софийский" должны ликвидировать до 24 апреля 2020-го, Укрбизнесбанк до 23 апреля 2020-го, "Петрокоммерц-Украина" до 22 апреля следующего года, а Укринбанк до 22 марта 2020-го.

НБУ

Новости Курс доллара в украинских банках снизился

Отметим, согласно рейтингу надежности финансовых учреждений, в тройку самых "крепких" банков Украины попали финансовые учреждения с капиталом из Австрии, Польши и Германии. Они показали лучшие результаты по критериям: объем уплаченных налогов с прибыли клиентов по депозитам, выполнения экономических нормативов НБУ и кредитные риски (нормативы Н7 и Н9).

Главные проблемы банков: высокая долларизация (растет курс и становится сложнее выполнять свои обязательства), концентрация на отраслях или конкретных клиентах, большой уровень просроченных кредитов (NPL).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самыми убыточными банками по итогам октября 2018 года стали финансовые учреждения с российским капиталом. В частности, Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк – 66,7 млн гривен

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