В бюджете Украины огромная дыра, деньги заканчиваются: хватит ли на пенсии и кому урежут выплаты

Украина, вероятно, не получит транш МВФ до конца 2020 года. При этом, по оценкам экспертов, страна может закончить год с дырой в 100 млрд грн. Ресурсов для покрытия такого дефицита нет.

Как государство может решить проблему, как это отразится на простых украинцах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Еще весной из-за коронавируса дефицит государственного бюджета на 2020-й год увеличили до рекордных 300 млрд грн. А профинансировать его нужно было новыми долгами. В Минфине, в частности, рассчитывали на транши от МВФ, которых до конца 2020-го должно было быть два. Но, к сожалению, сотрудничество сорвалось, а когда возобновится – непонятно. Глава МФВ Кристалина Георгиева отметила, что для пересмотра программы необходимо достичь "полного взаимопонимания" с украинской властью. Судя по всему, этого пока не произошло. К тому же, даже наличие кредита от МВФ не решит все наши проблемы, уверяет экономист Алексей Кущ:

"Транш МВФ, который мы должны были получить в сентябре, но не получили – это 700 млн долларов (порядка 20 млрд грн). У нас дефицит запланирован на уровне 300 млрд грн, а будет выполнен примерно на 200 млрд грн. Остается 100 млрд грн. Потому 20 млрд особой погоды не делают".

По словам Алексея Куща, мы держимся за сотрудничество с МВФ по совсем другим причинам. Одна из них – возможность погашать внешние долги. "Основные деньги Украине от МВФ выделялись в 2014-2015 годах. Тогда у нас были наибольшие выплаты по внешним долгам. В последующие годы траншей или вообще не было, или они были небольшими. В 2020 году мы вошли в новый этап погашения внешних долгов. В сентябре была рекордная выплата на 2 млрд долл. Перед этим, в июне, нам в МВФ дали те же 2 млрд долларов, чтобы Украина высвободила внутренние ресурсы для погашения долга", - разъясняет Алексей Кущ.

МВФ – своеобразный "страховочный трос" для других кредиторов. Если он дает нам деньги, это служит сигналом, что мы сможем рассчитаться с долгами. Более того, кредиторы готовы одалживать дальше. В ситуации, когда мы не только не получим транш, но даже миссия МВФ не хочет приезжать в Украину, заявляя о том, что многие обязательства страны не выполнены, другие международные финансовые организации также не захотят предоставлять средства. Занимать деньги, размещая еврооблигации на мировых рынках или валютные облигации внутри страны, тоже будет сложно.

Если же кредитов ждать не стоит, откуда правительство возьмет деньги, чтобы перекрыть долги и свести показатели бюджета на конец года?

Когда нечем профинансировать расходы бюджета, вариантов выхода из ситуации не так уж и много. Кроме кредитования, можно сделать секвестр бюджета и сильно сократить расходы на ту величину, которой не хватает.

"В государстве и так происходит отставание в освоении средств, – анализирует экономист Центра экономической стратегии Анастасия Телетьон, – поэтому вероятно, что некоторые запланированные расходы просто урежут, остановив раздачу денег в конце года, как это обычно и происходит. Оставят финансирование на важнейшие сферы – выплату заработных плат, медицину, социалку, выплаты по долгам. По другим же (так называемым незащищенным расходам) – капитальным инвестициям, строительству – возможно, придется принимать сложные решения. От них нужно или отказываться, или переносить их на следующий период".

Но что именно будут сокращать в случае секвестра – вопрос на самом деле неоднозначный. Если дефицит будет слишком большой, капитальных инвестиций может и не хватить. В таком случае могут урезать расходы более кардинально, вплоть до того, что задержать пенсии или другие социальные выплаты.

"Если выберут вариант секвестра, возможно, будут сокращать статьи, которые не затрагивают выплаты беднейшим слоям населения, – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. – Но если этих сокращений не хватит, то нельзя исключать и такую возможность. Власти, я думаю, понимают, что популярности в обществе им это не прибавит. Такого решения будут стараться избегать до последнего, даже не по той причине, что они сильно переживают за население, а потому, что это обрушит рейтинг".

Еще один вариант решения проблемы дефицита – эмиссия гривни. К такой идее Вадим Иосуб также критичен:

"Если напечатать пустые деньги – это гарантированно приведет к сильному росту цен и девальвации гривни. С социальной точки зрения, для населения это будет очень больно".

Против эмиссии высказался и глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В то же время Алексей Кущ уверяет, в кризисные периоды эмиссия – это единственный выход:

Деньги печатаются всегда, эмиссия происходит все время. Вопрос в объемах и конечных бенефициарах этой эмиссии. Понятно, если печатать деньги и выдавать их нерезидентам, чтобы они продавали свои ОВГЗ, которые купили в Украине, то получим проблему с курсом, поясняет Кущ. Если печатать деньги и раздавать их крупным бизнесменам, которые будут выводить капитал за границу, то опять получим проблему с курсом.

"Но если печатать деньги и направлять их на медицину, социальную сферу, науку, образование, экологию, стабилизацию экономики, помощь малому и среднему бизнесу, помощь населению, то весь девальвационный шок будет умеренным. Но снова-таки – при контроле параметров эмиссии. Понятно, что если напечатать триллион гривен, то это разорвет финансовую систему. Но если дефицит бюджета будет в пределах 10% от ВВП (а дефицит формируется и другими источниками, есть заемные средства), то 200-300 млрд грн дополнительной эмиссии – не станут критичными", – подытожил Алексей Кущ.

Дефицит текущего года на 2021-й, понятное дело, не перейдет, но перейдут неоправданные надежды. На бюджете-2020 сильно отразилась ситуация с ковидом, проблемы у торговых партнеров, проблемы внутри страны, связанные с карантином, а также неполучение кредита от МВФ. На следующий год мы также ожидаем кредитов, а их отсутствие будет еще более критичным, говорит Вадим Иосуб.

"Получение кредитов в полном объеме сейчас заложено в проекте бюджета на следующий год. Даже если мы и получим их, все равно в этом бюджете остается дырка в 6% от ВВП. Если же кредиты не будут получены и в следующем году, то абсолютно непонятно, чем ее можно закрыть. Это – беда для экономики", - подытожил Иосуб.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании Кабмина 25 ноября гордо озвучил статистику. Мол, налоговая план по сборам даже перевыполнила. Правда, пока фискалы работают стахановскими темпами, таможня пасет задних. В сложившейся ситуации без эффективного контроля и при отсутствии средств пострадать может каждый украинец. И ситуация прошлого года, когда деньги начали выделять только на защищенные статьи бюджета, может показаться "позитивным сценарием". Хуже будет, если средств не хватит даже на зарплаты и пенсии.