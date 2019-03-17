В Украине взлетит в цене самый популярный фрукт

В Украине ожидается повышение цен на яблоки, однако ценники на другие фрукты почти не поменяются.

Об этом в комментарии УНН сообщил Председатель ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, оценив нынешнюю ситуацию рынка и курс валют.

"В общем фрукты не будут расти в цене. Однако, яблоки немного поднимутся в цене. В то же время Украина пока начинает экспортировать хорошие яблоки, которые остались от прошлогоднего урожая", — сказал он.

По данным эксперта, стоимость цитрусовых и других экзотических фруктов в ближайшее время будет стабильной.

"Это обусловлено стабильным курсом гривны. Поэтому, пока она будет стабильная, никакого повышения не будет наблюдаться. Тем более сейчас сезон этих фруктов, поэтому их будет достаточно", — отметил Дорошенко.

Иллюстрация pexels.com

Ранее OBOZREVATEL писал, на что уже весной взлетят цены в Украине. Одним из таких продуктов является хлеб. При этом причин его подорожания, по мнению специалистов, сразу несколько.

Кроме того, недавно в стране подскочили цены на популярный полезный продукт.

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