В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всех

Сумма средней зарплаты в Украине в декабре 2018 года составила более 10,5 тыс., в Киеве — более 16 тыс. гривен. Это +20,46% за год (прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции — +9,7%).
Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он также отметил, что отрасль образования за данный месяц покинула лидирующие позиции в антирейтинге по средней зарплате — выплаты выросли на 20,5%.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Регионами с наибольшими средними зарплатами оказались:
Киев — 16546 гривен;
Донецкая область — 11298 гривен;
Киевская область — 11146 гривен.
Эксперт подчеркнул, что в Херсонской области зарплаты за месяц выросли более чем на 17%. Таким образом этот регион оставил рейтинг аутсайдеров по средней зарплате.
Теперь список регионов с наименьшими средними зарплатами выглядит так:
Черниговская область — 8005 гривен;
Кировоградская область — 8190 гривен;
Тернопольская область — 8307 гривен.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:
финансовая и страховая деятельность — 18088 гривен;
государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 17 192 гривен;
информация и телекоммуникации — 15 518 гривен.
Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:
временное размещения и организация питания — 6801 гривен;
здравоохранение и предоставления социальной помощи — 7340 гривен;
сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство — 8204 гривен.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Иллюстрация
Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам существенное увеличение средней зарплаты в течение 2019 года.
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