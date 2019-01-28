В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всех

Сумма средней зарплаты в Украине в декабре 2018 года составила более 10,5 тыс., в Киеве — более 16 тыс. гривен. Это +20,46% за год (прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции — +9,7%).

Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он также отметил, что отрасль образования за данный месяц покинула лидирующие позиции в антирейтинге по средней зарплате — выплаты выросли на 20,5%.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Регионами с наибольшими средними зарплатами оказались:

Киев — 16546 гривен; Донецкая область — 11298 гривен; Киевская область — 11146 гривен.

Эксперт подчеркнул, что в Херсонской области зарплаты за месяц выросли более чем на 17%. Таким образом этот регион оставил рейтинг аутсайдеров по средней зарплате.

Теперь список регионов с наименьшими средними зарплатами выглядит так:

Черниговская область — 8005 гривен; Кировоградская область — 8190 гривен; Тернопольская область — 8307 гривен.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

финансовая и страховая деятельность — 18088 гривен; государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 17 192 гривен; информация и телекоммуникации — 15 518 гривен.

Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

временное размещения и организация питания — 6801 гривен; здравоохранение и предоставления социальной помощи — 7340 гривен; сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство — 8204 гривен.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам существенное увеличение средней зарплаты в течение 2019 года.

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