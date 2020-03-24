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24 марта • обновлено в 15:33
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В Украине собираются резко урезать государственный бюджет: источник раскрыл детали

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Кабинет министров рассматривает секвестр (урезание расходов) бюджета в размере 50 млрд грн. В первую очередь планируют урезать все премии, высокие зарплаты, неэффективные программы и незащищенные статьи расходов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал приближенный к правительству источник. Внеочередное заседание Кабмина предположительно состоится 26 марта. На нем рассмотрят пакет решений для подготовки секвестра бюджета и введения чрезвычайного положения. Это станет прямым основанием для созыва внеочередной сессии, где нардепы вынесут вопросы на голосование. В правительстве планируют урезать "неэффективные статьи расходов". Речь идет о больших зарплатах для топ-чиновников, премиях и других незащищенных статьях бюджета.

В Украине собираются резко урезать государственный бюджет: источник раскрыл детали

Также в "Слуге народа" готовят пакет социальных и экономических законов, которые после регистрации в парламенте отправят в профильный бюджетный комитет. Только после этого спикер Дмитрий Разумков получит право созвать внеочередное заседание. По данным OBOZREVATEL, руководство монобольшинства пообещало заранее сообщить нардепам о таком решении за 48 часов. Именно поэтому парламент собраться 23 или 24 марта не сможет.

Как заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, руководители фракций провели онлайн-совещание и решили созвать внеочередное заседание на этой неделе. Конкретных дат он не назвал.

"Обсуждалось несколько вопросов. Первый – повестка внеочередного пленарного заседания. Сейчас еще формируется. Второй – отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство фракций выступили категорически против. Третий – формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат принятия", – подчеркнул Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%.

Ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом. Запросы, в частности, получены от 20 стран.

Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
ВВП вирус
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