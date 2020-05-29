В Украине резко упал размер зарплат: Госстат показал новые данные

В Украине средняя номинальная заработная плата в апреле 2020 года упала по сравнению с мартом на 8,9% и составила 10,4 тыс. грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. Реальная зарплата, с учетом инфляции, в апреле по сравнению с мартом составила 90,4%. "Средняя заработная плата – 10 430 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 8,9%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2019 года) – увеличился на 1,6%", – говорится в отчете.

Наибольшую среднюю заработную плату получают жители:

Киева – 15 278 грн; Донецкой области – 12 473 грн; Киевской области – 10 797 грн; Днепропетровской области – 10 562 грн; Запорожской области – 10 514 грн.

Регионы с наименьшими средними зарплатами:

Черновицкая – 7560 грн; Волынская – 7758 грн; Тернопольская – 7815 грн; Херсонская – 8354 грн; Ивано-Франковская – 8459 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличат зарплаты чиновников, повысив размер окладов и сократив премиальную часть. В результате 70% зарплат составит "голый" оклад, а премии будут выплачивать ежеквартально и ежегодно.

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