В Украине подскочил курс евро

В Украине в четверг, 22 марта, курс гривни по отношению к евро на межбанковском валютном рынке просел на 22 копейки.

В частности, по состоянию на 10:30 котировки нацвалюты к евро установились на уровне 32,53-32,58 грн/€, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время курс гривни по отношению к доллару укрепился на две копейки.

Котировки гривни к американской валюте установились на уровне 26,24-26,28 грн/$.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 26,28 грн/$, а к евро – 32,28 грн/€.

Напомним, в Нацбанке называли причины изменения курса гривни.

Ранее "Обозреватель" опубликовал рекомендации экспертов, когда лучше всего покупать и продавать доллар в Украине.