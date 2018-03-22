В Украине подскочил курс евро

В Украине в четверг, 22 марта, курс гривни по отношению к евро на межбанковском валютном рынке просел на 22 копейки.
В частности, по состоянию на 10:30 котировки нацвалюты к евро установились на уровне 32,53-32,58 грн/€, свидетельствуют результаты торгов.
В то же время курс гривни по отношению к доллару укрепился на две копейки.
Котировки гривни к американской валюте установились на уровне 26,24-26,28 грн/$.
При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 26,28 грн/$, а к евро – 32,28 грн/€.
Напомним, в Нацбанке называли причины изменения курса гривни.
Ранее "Обозреватель" опубликовал рекомендации экспертов, когда лучше всего покупать и продавать доллар в Украине.
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