В 'Слуге народа' сказали, когда назначат нового главу НБУ

Нового председателя Нацбанка в Верховной Раде Украины планируют назначить во второй половине этой недели.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в понедельник, 13 июля, сообщил УНН.

Отвечая на вопрос, определялась ли фракция с кандидатом на должность главы НБУ, Кравчук ответила: "Пока кандидатуры нет. Насколько я знаю, в ближайшие дни завершится этот конкурсный отбор, и мы все-таки надеемся на этой неделе и этот вопрос кадровое решить, возможно, во второй половине недели".

По словам нардепа Александра Качуры, есть два претендента, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Их фамилии держат в секрете до окончательного решения по их назначению, которое будет принято сегодня на вечернем заседании фракции.

До конца недели парламентарии собираются рассмотреть вопрос в зале ВР.

"Голосование должно произойти до пятницы, потому что это последняя очередная парламентская неделя", - говорит Качура.

Кроме главы НБУ, вакантным остается место главы Антимонопольного комитета, а также два министерских кресла: энергетики и образования. Их возглавляют временно исполняющие обязанности.

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