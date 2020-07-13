В "Слуге народа" сказали, когда назначат нового главу НБУ
В "Слуге народа" сказали, когда назначат нового главу НБУ. Коллаж Обозревателя
Нового председателя Нацбанка в Верховной Раде Украины планируют назначить во второй половине этой недели.
Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в понедельник, 13 июля, сообщил УНН.
Отвечая на вопрос, определялась ли фракция с кандидатом на должность главы НБУ, Кравчук ответила: "Пока кандидатуры нет. Насколько я знаю, в ближайшие дни завершится этот конкурсный отбор, и мы все-таки надеемся на этой неделе и этот вопрос кадровое решить, возможно, во второй половине недели".
По словам нардепа Александра Качуры, есть два претендента, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Их фамилии держат в секрете до окончательного решения по их назначению, которое будет принято сегодня на вечернем заседании фракции.
До конца недели парламентарии собираются рассмотреть вопрос в зале ВР.
"Голосование должно произойти до пятницы, потому что это последняя очередная парламентская неделя", - говорит Качура.
Кроме главы НБУ, вакантным остается место главы Антимонопольного комитета, а также два министерских кресла: энергетики и образования. Их возглавляют временно исполняющие обязанности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". По его словам, в течение длительного времени на регулятора осуществлялось "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с Зеленским, с которым у него был конфликт.
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила его в отставку.
Временно обязанности главы НБУ будет выполнять Екатерина Рожкова.