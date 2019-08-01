Рекордный курс доллара в Украине: в НБУ сделали заявление

Укрепление курса гривни по отношению к доллару в Национальном банке Украины объяснили большими объемами инвестиций, которые пришли в страну.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль. "В июле мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров улучшилась — рост цен на железную руду и подсолнечное масло перевесили умеренное снижение цен на сталь и зерновые", — пояснили в Нацбанке.

Также среди причин ослабления позиций доллара в Украине НБУ называет ожидания рынка на результаты заседаний ведущих центральных банков мира — Европейского центробанка и Федеральной резервной системы США.

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что в июле регулятор снизил учетную ставку до 17%. Также НБУ начал обнародовать прогноз процентной ставки, базовый сценарий которого предусматривает снижение до 8% в течение последующих лет.

Гривня 24tv.ua

При этом в последнее время вырос спрос на государственные ценные бумаги, в том числе со стороны иностранцев.

"Значительное предложение иностранной валюты, в том числе за счет притока иностранных портфельных инвестиций, обеспечивало дальнейшее укрепление гривни. Это позволило НБУ пополнять международные резервы, а не противодействовать рыночным тенденциям к укреплению обменного курса — в июле положительное сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке составило $1,3 млрд ($2,7 млрд с начала года). Официальный обменный курс гривни к доллару США в июле по сравнению с июнем укрепился на 4,1% и достиг минимальных уровней за последние три года", — говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 31 июля, министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за то, что он не делает достаточно усилий для сдерживания укрепления курса гривни.

В Украине гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$. Это произошло впервые за три года.

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре — 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков, курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которого спрос на валюту будет повышаться.

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