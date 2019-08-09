В НБУ назвали три причины рекордного укрепления гривни к доллару

Рекордное укрепление курса гривни к доллару в Украине стало возможным благодаря совпадению нескольких факторов.

Об этом рассказал в эфире ObozTV член совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он отметил, что стоимость доллара в Украине определяется рынком, поскольку НБУ проводит политику плавающего обменного курса.

По словам Фурмана, один из факторов, влияющих на усиление курса украинской гривни – высокий спрос нерезидентов на украинские облигации внутреннего государственного займа. Портфель нерезидентов вырос от 6 млрд грн в начале года до 80 млрд грн, сообщил он.

"Второй важный фактор – мы имеем высокие цены на украинские экспортные товары, которые мы экспортируем за границу. Поступает валютная выручка. Я бы добавил такой фактор, как высокий урожай в этом году. Он будет больше, чем в прошлом, а в прошлом был рекордный", – подчеркнул член совета НБУ.

"Третий фактор – смена политик центральных банков ведущих стран мира. Если в прошлые годы она была жесткой, то сейчас они переходят к политике количественного смягчения. Это означает, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк будут соответствующие суммы средств через разные механизмы вливать в экономику. Часть этих средств будет направляться в развивающиеся страны, в том числе в Украину", – объяснил он.

Фурман также отметил, что в отдельные периоды Национальный банк сглаживает колебания курса украинской гривни в ту или иную сторону.

"Если брать последний период, когда гривня усиливалась, то Нацбанк выкупал излишек доллара для пополнения золотовалютных резервов. С начала года было выкуплено с рынка порядка 2,5 млрд долларов", – добавил он.

zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минэкономики спрогнозировало, что в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$.

Согласно прогнозу, в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. В 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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