В Нацбаке показали, сколько будет стоить доллар после выходных

В Украине официальный курс доллара с 28 по 30 ноября, после карантина выходного дня, увеличится на 2 коп. – до 28,46 грн/$.

Такую стоимость валюты установил Национальный банк Украины. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. Важно отметить, что уже несколько лет НБУ вручную не регулирует стоимость: курс устанавливается исходя из средних цен по всем зарегистрированным сделкам.

Как пояснил OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, ужесточение карантина может привести к снижению курса доллара. Это поясняется снижением экономической активности: бизнес сбавит обороты, снизится спрос на валюту, вместе с тем будет укрепляться и курс.

Дешевый доллар с одной стороны позволяет замедлить инфляцию и приводит к снижению стоимости импортных товаров и тех цен, которые зафиксированы в валюте, с другой же – уменьшает поступления в бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.