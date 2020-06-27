В Кабмине рассказали, собираются ли снова закрыть украинцев по домам

В Украине, несмотря на предупреждения от премьера Дениса Шмыгаля, на данный момент не планируют возвращение к жесткому карантину.

Так, возвращение ограничений, при которых снова закроют львиную долю заведений, а украинцев отправят по домам – практически невозможен, уверяют OBOZREVATEL собеседники в Кабмине.

"Если вернемся к полному карантину, это станет приговором для власти. Карантин нужен был не для того, чтобы вирус "пропал" из-за отсутствия носителей. Это – возможность на несколько месяцев отсрочить пик, подготовить медицинскую систему, найти средства и закупить оборудование. Если за время жесткого карантина не смогли подготовиться, это приговор, нарвемся на социальное недовольство. Никому такое не нужно", – рассказывают собеседники.

Директор Института демографии и социсследований, первая женщина-член президиума Национальной академии наук Элла Либанова уверена: если людей "не считать за быдло", а аргументированно пояснить, зачем нужно соблюдать жесткий карантин, то выполнять ограничения будут. При этом ученая считает, что сейчас нет причин для резкого ужесточения.

Вопросы вызывает только послабления части мер (открытие клубов, кинотеатров, разрешения на обслуживания внутри ресторанов). "Судить нужно только по отношению количества подтвержденных диагнозов и количества проведенных тестов. Других показателей статистика не придумала. И это нужно делать не за один день: регистрация заболеваний не происходит в тот же день, когда и тест. Я не могу сказать, что ситуация катастрофическая. Судя по тому, что происходит в мире, ситуация нормальная", – говорит OBOZREVATEL Либанова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, карантин и пандемия коронавируса навсегда изменили рынок труда не только в Украине, но и по всему миру. Если для нас актуально снижение зарплат и переход на удаленную работу, то в мире уже начался активный переход к новым технологичным рабочим местам и сокращение персонала.