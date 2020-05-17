Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики спрогнозировали значительное укрепление гривни

В Украине в ближайшее время курс доллара может опустится до 26,5-26,6 грн/$ и достичь рекордно низкой за время карантина отметки. О том, почему и как долго будет дешеветь доллар – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

после того как Рада приняла закон "О банках", ситуация улучшилась: участники рынка настроены оптимистично;

в целом рынок находится в спящем состоянии, это и позволяет удерживать дешевый доллар;

ближайшие семь дней гривня будет умеренно дешеветь и дойдет до рекордно низкой за весь период карантина отметки;

доллар начнет дорожать после того, как закончится карантин и активизируется бизнес.

Доллар будет дешеветь, пока не закончится карантин

В Украине курс доллара будет дешеветь до конца мая, уверены опрошенные OBOZREVATEL аналитики. Как ни странно, ситуация на валютном рынке ухудшится после окончания карантина. Это связано с тем, что возобновится деловая активность. Увеличится импорт, активизируются покупатели валюты. До этого момента гривня может достичь отметки в 26,5 грн/$.

"Рынок сохраняет низкую активность и ликвидность. Крупных игроков не наблюдается. Возможно, продавцы появятся на фоне возросшего внутреннего оптимизма от перспектив сотрудничества с Фондом, однако ситуация остается все еще тяжелой, и по мере выхода страны из карантина давление на курс будет возрастать", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Ситуация остается все еще тяжелой, и по мере выхода страны из карантина давление на курс будет возрастать", – рассказывает Шевчишин.

При этом эксперт считает, что в ближайшую неделю доллар будет дешеветь. По его словам, вполне возможно, что с 26,7 грн/$ украинская валюта укрепится до 26,6 грн/$. Такая динамика за неделю кажется незначительной, однако за все время карантина это будет самым низким курсом американской валюты.

После принятия Верховной Радой закона "О банках" улучшились перспективы возобновления сотрудничества с МВФ. А также существенно снизились риски для банковского сектора и бюджета. Более того, как только Международный валютный фонд предоставит свою окончательную оценку и одобрит дальнейшее сотрудничество с Украиной, Евросоюз будет готов к выделению второго транша программы макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро.

Такие же оценки озвучивает и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5-26,6 грн, а наличный доллар в банках – около 26,5/26,8 грн", – рассказывает Иосуб.

Украина получит новую программу с МВФ

Пресс-секретарь МВФ Джерри Райс на своем брифинге заявил следующее: "В настоящее время продолжается виртуальная дискуссия по обсуждению политик, которые могут быть поддержаны Фондом, в рамках программы скорее stand-by, а не расширенного финансирования… А затем, когда экономика восстановится, акцент поддержки МВФ может сместиться снова на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине с целью способствования более сильному и более инклюзивному росту".

Почему программу поменяли:

Сейчас МВФ пересматривает программы для большинства стран . Так расширенная на три года предусматривает проведение структурных реформ, а ныне, когда экономики государств по всему миру валятся, главная задача – стабилизация. Вопрос структурных преобразований уходит на второй план.

Условно говоря: когда в доме начала течь крыша, нужно в первую очередь латать ее, спасая мебель, пол и домочадцев, а уже потом думать о пристройке в виде второго этажа или веранды. Расширенная программа предоставляется в ситуации, когда государство взяло курс на проведение масштабных преобразований. Но когда планировать ничего нельзя и нужно в срочном порядке решать насущные проблемы, по мнению МВФ, эффективнее будет короткая программа.

"Говорить о том, что виновата Украина в такой ситуации, нельзя. Закон о рынке земли принят, закон о банках находится на финальной стадии. Да, были вопросы к приватизации. Но сейчас, во время карантина, сложно организовывать и проводить аукционы, да и предложения будут значительно более низкими. Поэтому сейчас просто не время для этого", – рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Аналитик Егор Комов уверен: нет ни одной причины для паники. Условия для получения короткой программы на 18 месяцев все равно придется выполнять. А курс доллара, который часто реагирует на новости о сотрудничестве с МВФ, за прошедшие сутки практически не изменился.

Международный валютный фонд 24tv.ua

Участники рынка хорошо понимают: переход на короткую программу – всего лишь выбор инструмента, а не отказ от сотрудничества. Более того, большинство украинцев не вдаются в подробности, какая программа с МВФ обсуждается и в чем разница. Другие кредиторы Украины также в первую очередь смотрят на то, есть ли вообще сотрудничество.

Даже короткая программа финансирования откроет нам возможность получить дешевые кредиты от Всемирного банка, Европейского Союза, Европейского банка реконструкции и развития.

"Выбор инструмента кредитования зависит от многих факторов. Сейчас действительно эффективнее программа stand-by. Лично для меня было понятно, что расширенную программу EFF мы не получим, как и другие страны. Логика МВФ такова: давайте переживем год-два, а тогда посмотрим. И на эти год-два денег мы вам дадим. И эта логика одна для всех", – рассказывает Комов.

В свою очередь представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован уверен, что получить $5 млрд от МВФ в 2020-21 годах по stand-by легче, чем по программе EFF.

В 2020-м и 2021-м суммы траншей не изменятся. Если будет необходимость, в 2022-м можно будет заключить новое кредитование. Но, возможно, и этой суммы (по программе stand-by может быть $5 млрд) хватит.

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